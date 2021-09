‘La mia odissea all’Asp Palermo per un medico di famiglia’

PALERMO – Da venti giorni attende l’assegnazione del medico di base dopo aver richiesto il cambio attraverso la procedura online sul sito dell’Asp. “Ma dall’azienda sanitaria provinciale ancora nessuna risposta”.

Un utente non riesce a spiegarsi perché, nell’era della digitalizzazione, da più di tre settimane ormai aspetta ancora un risposta alla sua pratica avviata ad agosto.

I fatti

“Dal 19 agosto siamo senza medico di base – scrive l’utente a livesicilia – dato che l’Asp non ha più comunicato (tramite sms o e-mail) l’avvenuto cambio. La procedura on line, quindi, invece di sveltire il cambio e di evitare l’intasamento degli uffici diventa una palla al piede per il cittadino, considerato che chi si va a fare un turno di qualche o di alcune ore di attesa il cambio l’ottiene sul posto. E questo, più che il tanto pubblicizzato ‘cambio medico con un click’ dell’ASP 6, sembra essere un macroscopico esempio di inefficienza burocratica ed informatica”.

“Si tratta di una situazione a dir poco vergognosa – continua ancora – che viola i diritti del cittadino del servizio sanitario e che, ad oggi, non ha ricevuto neppure cenno di risposta da codesto URP, in dispregio della trasparenza amministrativa”.

La replica dell’Asp

“Ci scusiamo con l’utente per il disagio. L’Azienda è consapevole delle difficoltà riscontrate dai cittadini dovute al gran numero di pensionamenti – si legge in una nota dell’Asp – E’ in atto una riorganizzazione che consentirà di venire incontro alle esigenze della gente nel rispetto dei tempi di attesa previsti. Per quanto riguarda, nello specifico, la segnalazione dell’utente, è stata riscontrata e l’operazione portata a termine”.

