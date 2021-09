Covid, meno contagi in Sicilia: superato il picco

Diminuiscono i contagi in Sicilia, ma l’incidenza è ancora alta nell’Isola che sarà in zona gialla per altri quindici giorni. Nel dettaglio, sono 618 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 12.307 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 5,0%, ieri era al 5,7% . L’isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita però a non grande distanza dalla Emilia Romagna con 470 casi. Gli attuali positivi sono 26.014 con un decremento di 176 casi. I guariti sono 786 mentre si registrano altre otto vittime: il totale dei decessi sale così a 6.585. dal punto di vista dei ricoveri sono adesso 895 le persone in ospedale, tre in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 103, anche in questo caso tre in meno rispetto alla giornata precedente. LEGGI ANCHE: Covid, gravissima la 42enne non vaccinata.

La mappa del contagio

Ma ecco la mappa del contagio a livello regionale. Stavolta è la provincia di Catania quella più colpita: Palermo 176, Catania 234, Messina 6, Siracusa 46, Ragusa 40, Trapani 37, Caltanissetta 53, Agrigento 13, Enna 13. LEGGI ANCHE: Sicilia in giallo per altri 15 giorni

I dati nazionali

Sono 2.800 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in tutta Italia, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri erano stati 4.664. Sono invece 36 le vittime in un giorno, nella giornata precedente erano state 34. Sono 120.045 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore contro i 267.358 del giorno prima. Il tasso di positività è al 2,3%, in crescita rispetto all’1,7% di ieri. Sono 563 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 4 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sempre secondo i dati del Ministero della Salute, sono 35 (ieri erano 36). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.200, mentre dall’inizio della pandemia i casi sono 4.609.205, i morti 129.955. I dimessi e i guariti sono invece 4.353.346, con un incremento di 4.186 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 125.904, con un calo di 1.430 casi nelle ultime 24 ore.

