Covid, morta a 16 anni dopo il vaccino Pfizer, disposta l’autopsia

Giulia Lucenti trovata dalla madre in casa priva di sensi. Disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso

IMOLA – Morta a 16 anni dopo sedici ore dalla somministrazione del vaccino anti Covid Pfizer. Il caso è successo a Bastiglia, in provincia di Imola, la vittima si chiamava Giulia Lucenti. I genitori hanno presentato un esposto in procura per accertare se ci sia correlazione tra il decesso e la somministrazione del vaccino. E’ stata disposta l’autopsia sul corpo della sedicenne che sognava di lavorare nel mondo della robotica e che ha lasciato sgomenta un’intera comunità.

I genitori, Lorenzo e Oxana, non danno colpe alla seconda dose di Pzifer, inoculato alla figlia sedicenne mercoledì scorso a Castelfranco, ma vogliono far luce sulla morte prematura dello loro ragazza e, tramite il loro legale, Pier Francesco Rossi, hanno depositato un esposto in Procura chiedendo l’esame autoptico.

E’ stata la madre, giovedì poco prima delle 15, a trovare la figlia priva di sensi sul divano di casa. Inutili i soccorsi del 118, quando l’ambulanza è arrivata per la ragazzina, purtroppo, che soffriva dalla nascita di un “prolasso mitrale valvolare”, non c’era più nulla da fare.