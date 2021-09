Fuochi d’artificio per “ricordare” il compleanno di un pregiudicato

Intervento dei poliziotti in via Della Lucciola. (Foto di repertorio)

CATANIA – Ancora fuochi d’artificio per esprimere “potere” alla criminalità catanese. Questa volta lo spettacolo pirotecnico sarebbe stato destinato alla memoria di un pregiudicato nel giorno del suo 50esimo compleanno. La notte scorsa agenti delle Volanti, a seguito di numerose segnalazioni giunte su linea 112 N.U.E., sono andati in Via della Lucciola, dove sono state segnalate diverse esplosioni di fuochi artificiali. Giunti sul posto, gli agenti hanno riscontrato la presenza di numerose persone su strada intente ad assistere all’esplosione. Tutti gli astanti sono stati allontanati per mettere in sicurezza le persone e il sito.

Gli agenti hanno accertato che i fuochi artificiali erano stati fatti esplodere per “onorare” la memoria di un noto pregiudicato che nella giornata odierna avrebbe compiuto 50 anni.

Per il reato di detenzione di materie esplodenti e accensioni e esplosioni pericolose, è stato deferito in stato di libertà un cittadino catanese, classe 2001, che si assumeva la paternità di tutto il materiale esplodente rinvenuto: cinque catene di fuochi illegali per un totale di 17 batterie di tubi monocolpo, aventi una massa attiva di esplosivo pari a 7043,7 grammi, collegati tra loro da una miccia pirotecnica a rapida combustione, priva di qualsiasi etichettatura e del peso complessivo di 350 grammi. La Polizia Scientifica e il Nucleo Artificieri, hanno rispettivamente provveduto a documentare il tutto e a mettere in sicurezza il materiale sottoposto a sequestro, come disposto dal pm di turno. Il magistrato ha autorizzato la distruzione del materiale pirotecnico poiché non poteva essere custodito in modo sicuro.