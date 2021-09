Il centrodestra gioca la carta Sammartino-Sudano

CATANIA – La piazza dove sperimentare concretamente lo scontro politico del futuro sarà Caltagirone, da sempre laboratorio di alto profilo della politica non soltanto siciliana. Nella patria di don Luigi Sturzo si affronteranno le due formazioni al gran completo dei giallorossi versus il centrodestra, coalizione che proprio qui riesce (caso unico in provincia) a trovare già al primo turno una compattezza senza defezioni. Sergio Gruttadauria, ex consigliere provinciale, incassa la convergenza di tutte le forze che attualmente sostengono il governo Musumeci.

Caltagirone

Gino Ioppolo, fondatore di Diventerà Bellissima e compagno di viaggio storico del governatore siciliano, decide di non bissare il mandato e lasciare il campo. Fino a un mese fa, in zona centrodestra, sembrava pressoché impossibile trovare una convergenza che mettesse d’accordo tutte le anime della coalizione, a partire dagli autonomisti di Raffaele Lombardo che sul Calatino hanno uno dei fortini. Evidentemente qualcosa è mutato. Alle presentazione delle liste di domani, a sostegno di Gruttadauria, dovrebbero arrivare i contrassegni di tutti (o quasi) gli azionisti del centrodestra.

Il Quadrifoglio

Caltagirone sarà l’unica piazza catanese in cui ci sarà schierato ufficialmente il logo di Db. Ma lì ci sarà pure il Quadrifoglio di Luca Sammartino e Valeria Sudano. Questa è la prima uscita elettorale all’indomani dell’ingresso nel Carroccio. Un passaggio consumato mentre la macchina elettorale era stata già avviata. Ciò non significa che il Quadrifoglio sia in contrasto con la Lega catanese, tutt’altro. Perché ogni decisione è stata presa in sinergia con il coordinamento leghista, nella consapevolezza però che il movimento che fa capo ai due parlamentari gode di una presenza probabilmente più massiccia nei territori rispetto ai salviniani storici.

Come a Misterbianco (qui si voterà però l 24 ottobre), dove il centrodestra non è riuscito a trovare la quadra. Ernesto Calogero sarà sostenuto non soltanto dal Quadrifoglio, ma da Noi Con (il contenitore amministrativo della Lega in provincia). Da altre parti, invece, i candidati leghisti saranno accolti nei cartelli storici dei sammartiniani. Come a Giarre, dove la convergenza è su Leo Cantarella. Un candidato che piace anche ai Fratelli d’Italia, che potrebbero addirittura essere accolti in maniera compatta e ufficiale (ma la situazione è in evoluzione) tra le quattro foglie di Luca Sammartino.

Le notti in bianco

Si prospetta una nottata in bianco nel comune jonico. Con accordi ancora da definire. Attualmente il centrodestra oscilla su tre fronti. Leo Patané, civico, ha incassato il supporto di Forza Italia e della rinata Democrazia Cristiana di Salvatore Cuffaro. La meloniana Patrizia Lionti è attualmente in campo nonostante i vertici del partito le avrebbero chiesto un passo in dietro in nome dell’unità della coalizione. E poi c’è, appunto, Leo Cantarella. Un figlio d’arte. Suo padre è Nello, storico primo cittadino giarrese.

Adrano

L’Udc Carmelo Pellegriti, già consigliere provinciale, è il candidato sindaco quasi unitario, ad Adrano. Dalla sua parte Forza Italia, FdI, Quadrifoglio ed esponenti di Diventerà Bellissima. Fabio Mancuso ha il sostegno, invece, di Antonio Scavone e Raffaele Lombardo e del cartello Movimento per Adrano. A quanto pare, Agatino Perni (che piaceva a una parte di FI) schiererà soltanto civiche.

Misterbianco

Tra i comuni dove si voterà con il proporzionale, anche a Misterbianco non c’è stato spazio per cementificare un nome unitario. Il già citato Ernesto Calogero dovrà fare i conti con la concorrenza da destra di Ernesto Calogero, che in campo forte dell’appoggio di Forza Italia (Marco Falcone in testa), Fratelli d’Italia e gli uomini di Diventerà Bellissima (che non presenteranno il logo ufficiale). Ma qui, per la presentazione dei contrassegni, c’è ancora del tempo.