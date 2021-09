Bimba ingerisce cocaina, ricoverata in ospedale

Avrebbe ingerito della cocaina ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale una bimba di 8 anni di Caltanissetta. In base a quanto ricostruito, la piccola due giorni fa ha accusato strani malesseri, fino a perdere conoscenza. Una volta trasportata in ospedale è stata sottoposta a una serie di esami, tra i quali quelli tossicologici che hanno rivelato un’alta quantità di cocaina nel sangue.

E’ fuori pericolo

Adesso, dopo essere stata sottoposta alle cure dei medici e ad un attento monitoraggio, è fuori pericolo. Sul caso indaga la polizia. Il padre della bimba è stato arrestato qualche mese fa dalla squadra mobile proprio per spaccio di stupefacenti e adesso è in casa agli arresti domiciliari. Pare che la madre invece fosse stata segnalata come assuntrice di sostanze stupefacenti. Ulteriori accertamenti sulla vicenda sono tuttora in corso.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT