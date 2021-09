Trizzino: “Banco di prova per alleanza tra centosinistra e M5S”

”Le prossime elezioni amministrative rappresentano il banco di prova della alleanza tra le forze di centrosinistra ed il Movimento 5S. Uniti si riuscirà a vincere in tutti i comuni e questo Salvini e la Meloni lo hanno intuito e di conseguenza sono alla ricerca di voti tra le fila dei no-vax e degli estremisti di destra nel tentativo di raggranellare qualche consenso”.

“Un futuro migliore per i siciliani”

Ad affermarlo è Giorgio Trizzino, deputato del gruppo misto alla Camera :”Una proposta di governo progressista nelle grandi città e nei piccoli comuni può diventare modello di governo per il Paese ed anche questo Salvini e la Meloni lo hanno capito ma dovranno rassegnarsi perché la maggioranza degli italiani non voterà per loro. Tra qualche mese toccherà alla Regione Siciliana ed alle sue città più grandi di scegliere i propri rappresentanti ed anche in questo caso l’alleanza di tutte le forze progressiste potrà sconfiggere una destra che ha dimostrato di non essere all’altezza di governare. – aggiunge – Cominciamo a lavorare in questa prospettiva ed a costruire un futuro migliore per i siciliani.”

Varchi: “Pie illusioni”

“Nascondono pie illusioni le parole espresse oggi da Giorgio Trizzino sui prossimi appuntamenti elettorali in Sicilia, a partire dalla fine ormai prossima della stagione dell’orlandismo. I palermitani non consentiranno mai alle varie sinistre che hanno sostenuto l’amministrazione Orlando di restare alla guida della città. La grande stagione elettorale siciliana segnerà il consolidamento del centrodestra tradizionale contro il cartello elettorale M5S-PD che non otterrà la fiducia degli elettori stanchi di fusioni a freddo finalizzate solo al mantenimento delle poltrone”. Così in una nota il deputato siciliano di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT