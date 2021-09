McDonald’s assume in Sicilia: ecco come candidarsi

PALERMO – Opportunità di lavoro con McDonald’s in Sicilia. L’azienda cerca personale per i ristoranti di Milazzo (Messina), Enna e Gela (Caltanissetta). Le candidature dovranno essere inviate attraverso il sito mcdonalds.it entro il 14 ottobre. In ciascuno dei tre punti McDonald’s saranno assunte dieci persone.

L’iter di assunzione

Nella prima fase di selezione verrà richiesto di rispondere a un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati. I candidati ritenuti idonei potranno passare alla fase successiva che consiste in un test volto a individuare le aree di forza comportamentali. “Coloro che supereranno il test verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s”, spiega l’azienda in una nota.

“Formazione e crescita professionale”

“I nuovi assunti saranno seguiti in un percorso di formazione e crescita professionale che valorizzerà skills e punti di forza di ciascuno e avranno l’opportunità di lavorare in un contesto giovane, informale e dalla forte identità di gruppo”, ancora la nota dell’azienda.

