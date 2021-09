Colpo di scena ad Alia, sospesa la lista del candidato sindaco Todaro

Colpo di scena nel Comune di Alia dove il prossimo 10 e 11 ottobre si voterà per eleggere il nuovo sindaco. Il La corsa a due tra i medici Francesco Todaro e Antonino Guccione potrebbe vedere quest’ultimo correre da solo per la guida della comunità in provincia di Palermo.

Questo perché la lista di Todaro, denominata ‘Todaro sindaco – Un sindaco per la gente e tra la gente. Alia nel cuore sindaco’, al momento, è sospesa per via di un ritardo di circa un minuto nella consegna al Palazzo Comunale.

Todaro, raggiunto telefonicamente dalla redazione di Live Sicilia, ha spiegato l’accaduto: “Il presentatore, per problemi non legati a lui, è arrivato con un minuto e trenta secondi di ritardo a consegnare la lista. Chi doveva presentare la lista è entrato nel Palazzo Comunale prima di mezzogiorno, ma ha trovato il segretario occupato senza poter accedere alla stanza. Il segretario stesso ha verbalizzato l’accaduto e la Commissione, essendo arrivati noi con ritardi, ha deciso di rigettare. Oggi abbiamo presentato il ricorso al Tar e attendiamo una risposta entro tre giorni”.

Quindi Todaro, che ha già ricoperto l’incarico di sindaco dal maggio 2007 al giungo 2017, così come i cittadini di Alia, resta in attesa di capire se questa corsa alla guida del Comune sarà a due o vedrà in corsa il solo Guccione.