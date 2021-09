Provincia di Palermo in fiamme: numerosi interventi dei vigili del fuoco

PALERMO – Giornata d’incendi in provincia di Palermo. Vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati tutto il giorno per spegnere gli incendi di macchia mediterranea divampati a Partinico, Borgetto, Alimena, Petralia Soprana, Sciara e Castronovo.

Danneggiato a Isola delle Femmine dalle fiamme un magazzino in disuso pieno di legna che si trovava nei pressi dell’Hotel Eufemia. Anche in questo caso i pompieri hanno impiegato ore prima di riuscire a spegnere le fiamme.

Gli interventi dei vigili del fuoco, però, non si sono fermati agli incendi. Non solo incendi perché sono dovuti intervenire anche a Barcarello nei pressi della grotta dell’Olio. Un turista francese si era gettato in mare e non è stato più capace di risalire la scogliera. Sono intervenuti in mare i pompieri a bordo della motovedetta per riportarlo a riva.