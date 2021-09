Sullo: “Non ci sono partite facili. Balde non convocato”

“Noi dobbiamo cercare la prestazione e attraverso quella fare in modo di poter vincere. Il Francavilla è simile al Monopoli, è compatta, ha buona gamba, ha una seconda punta ottima come Maiorino, due difensori di esperienza, sono organizzati. Non è una partita semplice ma di partite facili non ce ne sono. Siamo alla quarta giornata e non a quattro dalla fine dove un punto in più o in meno contano. Ho già deciso sulla formazione. Balde non è tra i convocati, Milinkovic lo porto per iniziare ad assaporare il gruppo ma è indietro di condizione. Ha avuto il Covid ed è stato anche abbastanza lungo. Russo è convocato e pronto al 90%. Si è sacrificato, ha fatto di tutto e di più per esserci e per questo lo ringrazio”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Salvatore Sullo, tecnico dell’ACR Messina, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Virtus Francavilla.

In merito al ritorno dei peloritani allo stadio “Franco Scoglio”, l’allenatore ha spiegato: “Giocare qui non è come giocare a Vibo, è chiaro. Appelli ai tifosi non ne faccio, io posso solo ringraziare chi viene. Il ‘deve’ non ci deve essere, noi dobbiamo riuscire a fare in modo che il Messina torni ad essere la squadra della città di Messina e dei suoi tifosi. Farò di tutto per questo”,