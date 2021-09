Torrenova batte Milazzo nel “rematch” amichevole

La Fidelia Torrenova vince anche la seconda amichevole contro gli Svincolati Milazzo per 82-62

La Fidelia Torrenova vince anche la seconda amichevole contro gli Svincolati Milazzo per 82-62, “rematch” del “Memorial Lavecchia” di mercoledì pomeriggio. Al palasport di Milazzo anche questa volta è stata un amichevole divisa in quattro parziali azzerati, che ha visto una ottima prestazione della squadra di coach Bartocci, senza Saccone, Vitale e Perin. A due settimane esatte dall’avvio del campionato e con altri due “friendly match” in programma martedì e sabato – rispettivamente contro Palermo al PalaMangano e Ragusa al PalaTorre – le Aquile proseguono al meglio la preparazione alla prossima Serie B.

Svincolati Milazzo – Fidelia Torrenova 62-82 (17-11, 16-32, 14-17, 15-22)

Svincolati Milazzo: Alberione 4, Radan 13, Sindoni 2, Vidakovic 10, Barnaba 12, Barbera 9, Piperno 3, Razanldn 3, Saraceni 2, Coluccia 2, Lanari 2, Giambò. Coach: Trimboli.

Fidelia Torrenova: Zanetti 4, Galipò 16, Bianco 11, Malkic 2, Bolletta 6, Perin ne, Tinsley 24, Saccone ne, Nuhanovic, Vitale ne, Zucca 19. Coach: Bartocci