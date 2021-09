Covid, la scuola in presenza al 100% è a rischio: la previsione di Gimbe

ROMA – Covid, scuola in presenza al 100% a rischio secondo la Fondazione Gimbe. “L’obiettivo del governo di garantire la scuola in presenza al 100% rischia di essere fortemente disatteso come dimostra il numero di classi e studenti già in quarantena. E’ una strategia molto rischiosa puntare esclusivamente sulla vaccinazione senza screening sistematici e interventi di sistema su aerazione, ventilazione e gestione trasporti”.

Lo ha detto il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, presentando un’anteprima del Report sulla Sicurezza Covid 19 nelle scuole. Secondo i dati Gimbe, nella popolazione tra 0 e 19 anni tra il 30 agosto e il 12 settembre sono stati registrati 17.312 nuovi casi di Covid, con una impennata nei bimbi con meno di 3 anni.