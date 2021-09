Green pass, niente sospensione dal lavoro ma si resta senza stipendio

ROMA – Niente sospensione dal lavoro per chi non ha il green pass ma si resta senza stipendio. Modificato sul filo di lana, poco prima della firma del Capo dello Stato, il decreto che estende l’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati. La principale novità della legge che entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi e renderà obbligatorio il certificato verde per tutti i lavoratori dal 15 ottobre è rappresentata dalla sanzione prevista per chi ne sarà sprovvisto.

Originariamente il testo prevedeva la sospensione dal posto di lavoro. La versione definitiva della legge prevede invece lo stop alla retribuzione derivante dal fatto che chi non sarà in possesso del Green pass non potrà entrare nel luogo di lavoro e verrà quindi considerato assente ingiustificato facendo restare il lavoratore senza retribuzione per il periodo in questione. Preservato quindi il diritto al posto di lavoro anche se senza retribuzione.