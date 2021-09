IN VIA BELGIO

PALERMO – Incidente mortale a Palermo. A perdere la vita un motociclista di 62 anni, Antonino Campagna, residente a Cruillas, che si è scontrato con un mezzo pesante nei pressi del ponte di via Belgio, vicino allo svincolo che conduce sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. residente a Cruillas. L’uomo era bordo del ciclomotore Xenta che si è scontrato con un Renault Trucks. L’impatto si è rivelato violentissimo e Campagna è morto sul colpo.

Sul posto la polizia municipale

Non si conoscono ancora le sue generalità. Sul posto gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.



