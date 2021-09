Passalacqua Ragusa, presa l’italo-americana Ostarello

RAGUSA – Samantha Ostarello è una nuova giocatrice della Passalacqua Ragusa. L’ala-pivot 30enne, nativa di Pozzuoli ma di formazione americana, rappresenta quel rinforzo sotto le plance che, specie dopo l’infortunio di Martina Spinelli, si rendeva quanto mai necessario in seno alla formazione biancoverde che, di fatto, aggiunge una giocatrice di sicuro spessore. Dopo avere disputato un’ottima stagione a Campobasso lo scorso anno, l’italo-americana aveva iniziato quest’anno con il Leganes nel campionato spagnolo, ma un accordo tra la società siciliana e quella iberica ha permesso di liberare la giocatrice che arriverà a Ragusa già nella giornata di domani.

Se tutte le pratiche per il tesseramento dovessero essere espletate in tempo, Ostarello potrebbe partire con il resto della squadra alla volta di Schio, dove è in programma la final four di Supercoppa. Un’opportunità che la Passalacqua Ragusa non si è fatta sfuggire e che porta un ulteriore valore aggiunto in termini di esperienza, fisicità e presenza sotto canestro. Lo scorso anno, con la Magnolia Campobasso, Ostarello aveva viaggiato a 12 punti di media a partita e 8,5 rimbalzi con il 48% da due, il 63% dalla lunetta e non disdegnando, di tanto in tanto, di andare al tiro dall’arco. Per lei la media di 16,5 di valutazione a partita. Percentuali simili, nella stagione precedente (quella interrotta anzitempo causa covid), a San Martino di Lupari.

Di lei coach Recupido dice: “E’ una giocatrice di grandissima energia, grande fisicità ed intensità quindi sicuramente adatta al nostro modo di giocare. Si è aperto questo spiraglio per una lunga di passaporto italiano e la società l’ha colto al volo. Riempiamo un vuoto e lo riempiamo con una delle migliori lunghe di passaporto italiano che ci sono in circolazione. Siamo contenti di avere risolto questo problema, di averlo fatto in maniera egregia e le diamo il benvenuto. Ringrazio la società per l’ulteriore sforzo fatto”.



