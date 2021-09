1° campionato regionale di judo Fisdir, domenica 26 settembre

Sarà organizzato dalla SSD Conca d’Oro domenica 26 settembre presso Oxygen Kalta di via Beato Angelico n.16 Palermo, il primo Campionato regionale di judo promosso dalla Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) con la collaborazione di Endas Sicilia.

L’evento, vedrà la partecipazione di atleti appartenenti al settore promozionale, dedicato all’attività non agonistica e al settore agonistico, dedicato appunto all’attività agonistica.

Come spiega l’istruttore nazionale Giosuè Giglio, referente tecnico regionale Fisdir Sicilia e allenatore della Nazionale Italiana di judo, in linea generale le attività non agonistiche prevedono regolamenti tecnici adattati, una tutela sanitaria di base e di massima nessuna suddivisione degli atleti in categorie. Le attività agonistiche contemplano invece i regolamenti tecnici propri dello sport, secondo quanto stabilito dagli organismi internazionali di riferimento ai quali la Federazione aderisce, presuppongono il possesso dell’idoneità richiesta dalla legge per lo sport praticato e possono prevedere la suddivisione degli atleti in classi per consentire un equo svolgimento delle gare.

In gara domenica anche gli atleti azzurri Migliore Davide dell’ASD Special Boys e Zarbo Gabriele della SSD Conca d’Oro, che si cimenteranno in un importante test in vista degli Euro Trigames che si terranno a Ferrara dal 4 al 11 ottobre p.v.

Tra i presenti alla kermesse anche prestigiosi tecnici di judo tra i quali il Maestro Francesco Paolo Bondì, tecnico molto stimato in campo nazionale ed il Maestro Rosolino Giglio, pioniere in Sicilia del judo adattato per atleti diversamente abili sia fisici che mentali.

L’inizio dei lavori è previsto per le ore 9.00. Per informazioni ci si potrà rivolgere al responsabile organizzativo Giosuè Giglio 3356984035.



