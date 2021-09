Arnas Garibaldi e Teatro Massimo Bellini ancora insieme contro il Covid

CATANIA. Altra iniziativa attivata dall’Arnas Garibaldi, grazie alla collaborazione di enti pubblici e privati, per ringraziare coloro che si sono distinti per contrastare il Covid 19 o per sostenere quanti ne sono stati colpiti, rilevano di certo quelle organizzate insieme al Teatro Massimo Bellini di Catania.

L’intento della manifestazione

Nella giornata di ieri, dinanzi allo spazio antistante la storica chiesetta del Presidio Ospedaliero Garibaldi-Centro, si è dato vita al concerto “Giochi squillanti” tenuto dall’Ensamble di Ottoni dell’ente musicale catanese, che ha visto la partecipazione numerosa di pazienti, degli operatori sanitari dello stesso ospedale, di alcune associazioni del Comitato Consultivo e delle sigle associative dei donatori di sangue Avis, Fidas e Fratres, operanti in collaborazione con il Centro Trasfusionale e impegnate ogni giorno nella promozione del dono del sangue.

Tra l’approvazione generale, i maestri del Bellini non si sono risparmiati e hanno eseguito, in perfetta un’altalena spazio temporale, brani di Verdi, di Morricone, medley di twist e perfino una versione speciale di Ghostbusters, con un omaggio finale al compianto Franco Battiato.A tutti gli intervenuti, il Direttore Generale del Garibaldi, dott. Fabrizio De Nicola, ha rivolto parole di encomio e sentimenti di profonda gratitudine per il servizio reso e per aver continuato ad assicurare, nonostante le difficoltà e le limitazioni legate al Covid, le necessarie disponibilità di sangue per far fronte ai fabbisogni trasfusionali dell’ospedale.

Il nostro dovere principale – ha detto il manager – è quello pensare alla salute dei nostri pazienti, prendendoci cura non soltanto del loro stato fisico, ma anche del loro benessere psicologico. Grazie al Teatro Massimo Bellini, che ci ha regalato questo magnifico concerto, siamo sicuri di aver allietato i cuori di coloro che soffrono e di quanti, ogni giorno, lavorano sodo per aiutarli nelle corsie”.

Ai ringraziamenti del direttore generale si è associato anche il dott. Giuseppe Calanna, della direzione artistica del Teatro Massimo Bellini, il quale non soltanto ha sottolineato l’importanza e il significato della sinergia maturata e consolidata in questi mesi tra l’Ospedale Garibaldi, ma ha anche sottolineato l’importanza della solidarietà e del volontariato.

Alla manifestazione era presente anche il Commissario per l’emergenza Covid della provincia etnea, dott. Pino Liberti.

