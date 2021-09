Violento contro i genitori: non basta il Tso, 37enne finisce in carcere

Polsi spezzati alla madre, sassi scagliati contro il padre: tutto per ottenere il denaro per l'acquisto della droga.

CATANIA – Finisce in carcere 37enne. È accusato di maltrattamenti contro familiari, lesioni aggravate, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, ed è stato raggiunto dal provvedimento emesso dalla Procura di custodia in carcere, eseguita dai Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia.

Le indagini

Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno fatto luce sulla condotta persecutoria posta in essere nel tempo dall’uomo nei confronti dei suoi genitori, il padre di 70 e la madre di 67 anni. L’esistenza della coppia, genitori anche di un altro figlio 42enne, era stata irrimediabilmente segnata dalla dipendenza dell’arrestato da sostanze alcoliche e stupefacenti.

Il 37enne, infatti, da circa tre anni sottoponeva i genitori ad atti di violenza tali da costringerli ad abbandonare l’abitazione e, quindi, di trasferirsi in un altro comune della provincia etnea. Per racimolare il denaro necessario all’acquisto della droga, l’uomo aveva rubato e venduto gli elettrodomestici presenti nell’abitazione ed i preziosi della nonna materna.

Le aggressioni

Già nell’ottobre dello scorso anno aveva aggredito il padre e la madre, addirittura cagionando a quest’ultima la frattura dei polsi come refertato dai medici “trauma cranico minore, frattura base III metacarpo e distacco parcellare base falange prossimale IV dito mano sx”, con relativa prognosi di 30 giorni.

Lo scorso 26 agosto il padre dell’uomo si era recato presso la sua abitazione per consegnare al figlio un pacco contenente viveri ed indumenti puliti ma, al suo arrivo, aveva notato il figlio incredibilmente intento a rubare l’impianto di scarico di un’autovettura Mercedes parcheggiata dinnanzi la porta d’ingresso. Immediatamente il genitore aveva rimproverato il figlio per ciò che stava facendo ma quest’ultimo, per tutta risposta, lo ha minacciato di morte e di far esplodere la l’abitazione con il gas, quindi lo ha colpito con alcune pietre costringendolo a rifugiarsi velocemente dentro casa per evitare il peggio.

Il trattamento sanitario obbligatorio

Neanche il pronto intervento dei carabinieri, immediatamente accorsi a seguito di richiesta d’aiuto del padre, era riuscito a riportare alla calma l’esagitato che, continuando ad inveire pesantemente contro il genitore e cercando di sfondare con una pietra il cancello dietro il quale l’anziano aveva trovato riparo, aveva minacciato anche i militari vantando le proprie capacità nelle arti marziali. L’uomo pertanto è rientrato dentro casa distruggendone le suppellettili ma, con l’ausilio di personale medico del 118, i militari sono riusciti a sottoporlo a T.S.O..

La denuncia

Quest’ultimo episodio ha determinato nel padre la consapevolezza di non poter ulteriormente soprassedere sulle “intemperanze” del figlio e, pertanto, si è rivolto ai carabinieri per sporgere la relativa denuncia. I militari delegati delle indagini hanno accertato tra l’altro che il soggetto in questione, oltre ai citati episodi ed alle descritte caratteristiche comportamentali, in un crescendo d’intensità negli atti di violenza contro i genitori era stato più volte sottoposto al T.S.O. nel recente passato nonché, nello scorso mese di giugno, era stato arrestato dai carabinieri nella flagranza del reato di furto. La Procura della Repubblica ha quindi univocamente convenuto sulla consistenza di tali elementi indiziari a carico dell’uomo, che hanno quindi determinato l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo a seguito della quale è stato associato al carcere palermitano di Termini Imerese.



