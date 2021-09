Green pass, crollano i vaccini: la follia dei No Vax

ROMA – Il monitoraggio della Fondazione Gimbe documenta che, con l’estensione dell’obbligo del green pass, non è iniziata la corsa alle vaccinazioni. Lo zoccolo duro dei No Vax non fa passi indietro.

“A fronte di scorte che superano le 10 milioni di dosi ricostruisce l’Ansa – crollano i nuovi vaccinati, che in sole due settimane vedono una riduzione del 41% con solo poco più di 486.000 prime dosi effettuate dal 15 al 21 settembre”.

Esitazione vaccinale

L’esitazione vaccinale persiste negli over 50 e frena la vaccinazione nella fascia 12-19 anni. Lo evidenzia il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe.

Continuano a calare i casi di Covid-19, segnando un -14,9% in una settimana, così come calano ulteriormente ricoveri e terapie intensive.

Mentre si mantengono stabili i decessi di persone infettate dal Sars-Cov-2, pari a 394 in una settimana (di cui 33 riferiti a periodi precedenti). Lo evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo al periodo 15-21 settembre, che ribadisce però preoccupazioni per la ripresa del nuovo anno scolastico, considerato che “con la variante delta le attuali misure risultano insufficienti a limitare i contagi”.



