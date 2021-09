Catania, il messaggio del club per i 75 anni

CATANIA – Il club etneo compie oggi 75 anni dalla sua fondazione. La società rossazzurra, attraverso il proprio sito ufficiale, ha celebrato l’evento con un messaggio dedicato alla storia della squadra alle pendici dell’Etna.

“Fondato il 24 settembre di 75 anni fa nella città dell’Elefante, il Calcio Catania regala da allora sogni, unisce generazioni di tifosi ed è quotidianamente al centro dei pensieri e delle attenzioni dei catanesi, ai quali è sinceramente grato per l’emozionante, determinante, incessante e splendido sostegno.

Del Catania siamo tutti e anzitutto innamorati, perchè non è semplicemente una squadra: è un sentimento spettacolare come le fontane di lava; è un cielo limpido che ci ospita, il settimo, quando al triplice fischio matura la vittoria; è un mare di gioia in cui nuotare allegramente dopo un gol dei rossazzurri; è un posto sugli spalti del “Massimino”, laddove due perfetti sconosciuti si conoscono e diventano amici, legati dall’appartenenza e dalla passione comune. Buon compleanno, amore nostro”.



