Catania ospiterà i Campionati Europei di canoa polo

CATANIA – La città di Catania ospiterà, dal 4 al 10 ottobre 2021, i Campionati Europei di canoa polo. Un grande evento, che si disputerà al Porto, Molo di Levante, nel piazzale triangolare già sede qualche anno fa della Champions League di canoa polo. La kermesse sportiva è organizzata dallo Jomar Club Catania del presidente Daniele Insabella, che è anche vicepresidente nazionale della Fick con il supporto dello staff del Circolo Canoa Catania guidato dal direttore sportivo Fabrizio Messina. Con lui anche Salvo Messina e Alessandra Catania; quest’ultima allena la nazionale Italiana Under 21 femminile. Dopo i campionati del Mondo, ospitati nel 2016 a Siracusa, la Sicilia torna alla ribalta della canoa polo internazionale. L’European Canoe Association ha assegnato a Catania l’organizzazione degli Europei. Battuta la concorrenza di Germania e Spagna.

I Campionati Europei verranno presentati alla stampa e alla città venerdì 1 ottobre nella Sala Giunta del Comune di Catania alle ore 10,30. Si assegneranno ben 4 titoli: Under 21 maschile, Under 21 femminile, Senior maschile e Senior femminile. Ben 45 le squadre iscritte alla manifestazione continentale. Tra le più forti ci saranno Austria, Belgio, Germania, Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Polonia, Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, Russia, Lituania, Svezia, Repubblica Ceca e Danimarca. Partner della kermesse, la Fick (Federazione italiana canoa kayak), la Regione Siciliana, il Coni e il Comune di Catania. Nelle squadre azzurre, impegnate agli Europei, ci saranno oltre 10 canoisti catanesi e siracusani che fanno parte dei team del Circolo Canoa Catania. Un evento unico, prestigioso e di grande rilevanza, che proietterà la città dell’Elefante sul palcoscenico internazionale della canoa polo. La macchina organizzativa è già al lavoro da mesi per preparare tutto nei minimi dettagli. Manca ormai poco. La “febbre” da Europei aumenta sempre di più.



