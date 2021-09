“La storia è… domani”, Capone (Ugl) presenta il libro di Fichera

Un testo per comprendere le prospettive del sindacato in Italia come primo attore per una nuova politica del lavoro

CATANIA – Il segretario generale della Ugl, Francesco Paolo Capone, sarà a Catania lunedì 27 settembre per presentare il libro “La storia è… domani” della catanese Ada Fichera, pubblicato dalla “Edizioni sindacali” casa editrice del sindacato dei lavoratori. L’evento, che si terrà nella cornice dello stabilimento balneare “Le palme” alle 18, sarà l’occasione per discutere anche di temi dell’economia, del lavoro e della politica dell’agenda locale, siciliana ed italiana.

A dialogare con il leader della Ugl e l’autrice ci saranno il docente ordinario di Economia e gestione delle imprese dell’Università di Catania, Rosario Faraci, ed il giornalista di “Live Sicilia” Fernando Massimo Adonia. La nuova opera della scrittrice, che in questi anni ha già realizzato alcuni libri sul tema del sindacalismo, questa volta guarda a quelle che sono le prospettive del sindacato in Italia come primo attore per una nuova politica del lavoro.

Non un’organizzazione superata, ma al contrario essenziale per il futuro in cui dovrà essere all’altezza delle sfide che riguarderanno lavoratrici e lavoratori italiani. Il tutto con uno sguardo all’esperienza dei sindacalisti del passato, da De Ambris a Corridoni, fino a Labriola, Panunzio ed Olivetti, il cui pensiero è attuale e può contribuire a dare risposte su temi di stretta attualità. Come il salario minimo, i “Navigator”, la fuga dei cervelli dal sud della nazione, il reddito di cittadinanza, lo smartworking e l’occupazione post pandemia.

Sono questi in sintesi gli elementi del libro che, nel corso della serata aperta dai saluti istituzionali del sindaco Salvo Pogliese, offrirà inoltre spunti di confronto anche sulla situazione in cui si trovano e sul futuro di Catania e dell’intera Sicilia. L’ingresso è gratuito, su prenotazione (chiamando allo 095 325863 o inviando una e-mail a [email protected]), con obbligo di esibizione di Green pass.



