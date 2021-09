Palermo, nuovo logo per il circuito delle scuole calcio ufficiali

PALERMO – È ufficialmente partito il progetto delle scuole calcio ufficiali del Palermo FC, una scuola calcio “diffusa” nel territorio, grazie a un intero circuito di società sportive affiliate sotto i colori rosanero, per valorizzare i giovani talenti. Diverse realtà selezionate nel territorio che, pur mantenendo ciascuna la propria autonomia, diventano parte fondamentale di un’unica scuola calcio di eccellenza rivolta ai ragazzi dai 6 anni in su, con l’obiettivo di favorire nei giovani atleti, fin da bambini, il radicamento del senso di appartenenza alla fede sportiva rosanero e lo sviluppo di sani valori sportivi.



In virtù di questo accordo, sotto la supervisione del responsabile organizzativo del settore giovanile del Palermo FC Fabrizio Giambona, il Palermo garantirà alle società affiliate la supervisione e il supporto tecnico nella gestione della Scuola Calcio Palermo inviando periodicamente i propri istruttori per condividere le linee guida sulla gestione tecnica, sul rapporto tra numero di Istruttori ed iscritti, il numero di allenamenti settimanali, la garanzia di una adeguata assistenza sanitaria e tanto altro, grazie anche al coordinamento del responsabile tecnico del settore giovanile del Palermo FC Leandro Rinaudo.



Al termine della stagione sportiva il Palermo FC avrà poi la facoltà di tesserare per le proprie formazioni giovanili gli atleti più meritevoli, esercitando un vero e proprio diritto di prelazione. I ragazzi che frequentano le società del circuito indosseranno esclusivamente materiale tecnico con i colori e il logo del Palermo.

Ad aderire al circuito sono al momento la A.S.D. VIS PALERMO con sede in viale Michelangelo presso i campi di calcio del Green Prater, la polisportiva Calcio Sicilia presso il campo Pisani, il Buon Pastore presso i campi di via Generale Chinnici, la società il Calcetto presso il campo Pisani, la società ACCADEMY RIBOLLA presso i campi di Calcio del Ribolla e la Supergiovane Castelbuono. Ciascuna di esse avrà adesso la possibilità di affiancare al proprio logo quello della Scuola Ufficiale Palermo, con cui saranno anche brandizzati tutti i materiali tecnici e i kit sportivi.



