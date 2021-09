Piantagione di droga a Partinico, sequestro da 100 mila euro

PARTINICO – La guardia di finanza ha scoperto e sequestrato una piantagione di marijuana a Partinico. La coltivazione era nascosta tra la fitta vegetazione del torrente che costeggia il santuario della Madonna del Ponte estendendosi per oltre 100 metri quadrati.

La piantagione, ricavata in un alveo presente nel punto di biforcazione del torrente, era circondata da un canneto tanto folto da renderne impenetrabile l’accesso. Dopo aver ricavato un sentiero tra la fitta vegetazione, le Fiamme gialle hanno individuato 77 piante di marijuana in piena fase di infiorescenza che occupavano un’area demaniale irrigata dall’acqua fluviale. Sono stati rinvenuti anche prodotti chimici per preservare le piante e attrezzi da lavoro.

Le piante, tra il metro e mezzo e i due di altezza, una volta immesse nelle “piazze di spaccio”, avrebbero fruttato profitti illeciti per oltre 100.000 euro.



