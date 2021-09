Tumori infantili, il Teatro Massimo si illumina d’oro

PALERMO – Il Teatro Massimo illuminato da luce dorata, domenica 26 settembre, alle 20, come altri monumenti e palazzi in Italia, nell’ambito della campagna nazionale “Accendi d’Oro, Accendi la Speranza” di Fiagop Onlus, in sostegno della ricerca in Oncoematologia pediatrica.

L’Aslti, l’associazione siciliana contro la leucemia e i tumori infantili, aderisce alle iniziative organizzate nelle città italiane per sensibilizzare sui tumori in età pediatrica. Coinvolti anche i paesi di Cefalù, Campofelice di Roccella e Balestrate, dove, sempre domenica, saranno “illuminate” le sedi dei Comuni.

A Palermo, nell’ unità operativa di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civico, in questi giorni viene “donato” dall’associazione il tatuaggio con il nastrino d’oro a tutti i bambini e adolescenti, alle famiglie dei piccoli pazienti, ai medici e agli infermieri. Nastrini dorati anche domenica sera davanti al Teatro Massimo e negli altri luoghi coinvolti nelle iniziative.

La campagna di FIAGOP, la Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica, è inserita nell’ambito del “Settembre d’Oro mondiale dell’Oncoematologia pediatrica – Childhood Cancer Awareness Month”, promosso dal network di associazioni di genitori Childhood Cancer International.

Il Nastrino dorato rappresenta le diverse tipologie di cancro infantile, per molti dei quali, nonostante i passi in avanti della ricerca clinica negli ultimi decenni, non esiste ancora una cura.

“Quest’anno – sottolinea Ilde Vulpetti, direttrice dell’area operativa di Aslti – il focus della campagna e’ la raccolta di fondi da destinare a cinque progetti di ricerca del bando europeo Fight Kids Cancer , attraverso le donazioni da destinare alla gara ‘Io corro per loro, in programma domenica 26 settembre a Milano. Le donazioni sono aperte fino al 30 settembre’”. Informazioni sui siti: www. accendidoro.it, www.iocorroperloro.it

I dati sui tumori infantili: il numero di neoplasie maligne (leucemie, linfomi e tumori solidi) atteso ogni anno in Italia, nella fascia di età 0-19 anni, è di circa 2.200 casi, circa 1400 bambini (0-14) e 800 ragazzi (15.19). Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca accademica e clinica negli ultimi decenni, circa l’80% di loro guarirà, ma circa il 20%, circa 440 tra bambini e ragazzi, non sopravvivrà al tumore.



