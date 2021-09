Allerta meteo, scatta piano di emergenza: elenco regioni

Allerta meteo, scatta il piano di emergenza a Genova e si prevedono temporali in diverse regioni: Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e, successivamente, anche a Umbria e Marche.

Le previsioni

Una perturbazione proveniente dall’Europa occidentale raggiungerà nelle prossime ore l’Italia portando piogge e temporali sul nordovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dalla tarda serata di oggi precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, sul Piemonte in estensione, dalle prime ore di domani, a Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e, successivamente, anche a Umbria e Marche. Sulla base dei fenomeni previsti il Dipartimento ha valutato una allerta arancione per rischio temporali su ampi settori dell’Emilia Romagna e della Liguria.

Piano di emergenza a Genova

Il Centro Operativo Comunale si è riunito questo pomeriggio e sulla base della dichiarazione di stato di allerta per temporali gialla dalle 4. alle 5.59, Arancione dalle 6 alle 14.59 e nuovamente gialla dalle 15 alle 17.59 di domani 26 settembre sul territorio del Comune di Genova, diramato dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Istituito presidio territoriale

È stato istituito il presidio territoriale, il controllo e il monitoraggio dei rivi comunali. In allerta arancione sono previste 26 pattuglie della Polizia Locale e 16 squadre di volontari di Protezione Civile, in costante collegamento con la sala operativa della Protezione Civile comunale che sarà aperta per tutta la durata dell’allerta, gialla e arancione. Le pattuglie e le squadre sono pronte a dare l’allarme e a prevedere le azioni di messa in sicurezza.

La strategia

In ragione dell’evoluzione dell’evento meteorologico in corso, il Coc potrà assumere – grazie all’attività di costante monitoraggio sul campo – ulteriori decisioni specifiche, anche su specifiche aree municipali, volte a preservare la pubblica incolumità. Le direzioni del Comune di Genova, i Municipi e le Aziende (Aster, Amiu e Amt) hanno attivato i piani di emergenza previsti per lo stato di allerta meteo arancione. Aster metterà a disposizione 2 squadre di pronto intervento per tutta la durata dell’allerta. Quattro gli autospurghi mobilitati da Amiu, 2 a ponente e 2 a levante.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI