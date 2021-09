Covid, Sicilia torna al secondo posto: cala il contagio, meno ricoveri

Sono 424 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Sicilia. Il dato, lievemente inferiore alla giornata di ieri (i nuovi casi erano 464) emerge dal bollettino quotidianamente diffuso dal Ministero della Salute. L’Isola è seconda in Italia, per numero di contagi giornalieri, stavolta è infatti la Lombardia a registrare più casi. Sono 13.539 i tamponi processati nelle ultime 24 ore L’incidenza scende al 3,1% ieri era al 3,4%.

I ricoveri

Gli attuali positivi sono 17.267 con una diminuzione di 301 casi. I guariti sono 712 mentre si registrano altre 13 vittime che portano il totale dei decessi a 6.782. Sul fronte ospedaliero sono adesso 608 i ricoverati, 15 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 77, 3 in meno rispetto a ieri.

La mappa del contagio

Relativamente al contagio nelle singole province Palermo ha 90 casi, Catania 57, Messina 71, Siracusa 80, Ragusa 27, Trapani 47, Caltanissetta 10, Agrigento 17, Enna 25.

I dati nazionali

Sono 3.525 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.797. Sono invece 50 le vittime in un giorno (ieri erano state 52). Sono 481 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, in calo di 8 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 26 (ieri erano 35). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.497, ovvero 56 meno delle 24 ore precedenti. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.657.215, i morti 130.653. I dimessi e i guariti sono invece4.423.988, con un incremento di 4.451 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 102.574, con un calo di 982 casi nelle ultime 24 ore.

