Associazione a delinquere ed estorsione: latitante catturato a Milano

Si tratta di un uomo originario di Gela, in provincia di Caltanissetta

La sua fuga è durata poco. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato nel Milanese un 48enne originario di Gela, in provincia di Caltanissetta, destinatario di una misura di custodia in carcere per associazione a delinquere ed estorsione aggravata, e già condannato a cinque anni e otto mesi di reclusione.

Sfuggito alla cattura

L’uomo è sospettato di fare parte di un gruppo criminale operante nel Nord Italia ed è stato rintracciato e arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile di Milano su segnalazione della Squadra Mobile di Brescia, a San Donato Milanese dove si era sottratto alla cattura dopo aver saputo che era stato respinto il ricorso contro il suo arresto. I poliziotti hanno verificato che non era in casa e hanno seguito i suoi parenti che li hanno portati da lui. Ora si trova nel carcere di San Vittore.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI