Giarre, operativo da domani il nuovo Pronto Soccorso

CATANIA – Pronto a diventare operativo il nuovo pronto soccorso di Giarre, inaugurato cinque giorni fa. Dal pomeriggio di lunedì 27, infatti, la struttura entrerà in funzione dopo sei anni di chiusura.

La struttura

Il nuovo Pronto Soccorso, si apprende in una nota diffusa dall’Asp di Catania, è dotato di una zona triage con percorsi dedicati per i codici colore (per emergenza-urgenza), per il codice rosa (vittime di violenza) e per l’eventuale gestione dei pazienti Covid. Quattro i posti letto della sala per l’Osservazione breve intensiva (Obi). Operative, a supporto delle attività assistenziali, anche due ambulanze, una delle quali medicalizzata per il trasferimento dei pazienti in altro Presidio dopo la loro stabilizzazione; oltre che la tenda pre-triage per l’esecuzione di tamponi Covid.

“È necessario precisare – si legge ancora nel comunicato dell’Asp di Catania – che il Pronto Soccorso di Giarre non è incluso nelle reti tempo dipendenti (infarto, ictus, traumi maggiori…), delle quali fanno invece parte gli Ospedali classificati come DEA di I e II livello, perché richiedono un più alto livello di complessità organizzativa”.

L’organizzazione

Sotto il profilo organizzativo, la dotazione delle risorse professionali è in progressivo incremento. Da domani saranno assegnati ulteriori 6 infermieri all’unità, e in questa fase l’operatività della struttura sarà garantita anche con personale medico dei reparti di Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia, Geriatria e Medicina degli Ospedali di Acireale e Giarre. Grazie alla sottoscrizione di convenzioni con le Aziende Ospedaliere “Cannizzaro” e “Policlinico” di Catania, finalizzate all’erogazione di prestazioni aggiuntive, verranno inoltre assicurate le guardie attive di Anestesia e Cardiologia.

Contestualmente all’attivazione del Pronto Soccorso, concluderà la sua funzione il Presidio territoriale d’emergenza di Giarre.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI