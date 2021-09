Picerno-ACR Messina 2-1: peloritani ancora rimontati

POTENZA – E’ andata in scena a partire dalle ore 14.30 la sfida tra l’AZ Picerno e l’ACR Messina, gara valida per la quinta giornata del girone C di Serie C. Allo stadio “A. Viviani” di Potenza, i padroni di casa hanno ospitato il club siciliano alla ricerca di conferme in questo campionato.

Ad aprire le danze al minuto numero 16 ci pensa Adorante, che porta il Messina in vantaggio dopo un quarto d’ora. Passati 10 minuti, il Picerno riporta il risultato in parità grazie alla rete di Dettori e il primo tempo si conclude con il risultato parziale di 1-1. Nella ripresa, però, emergono i punti deboli del club guidato da Salvatore Sullo e l’ex Catania Reginaldo porta in vantaggio i suoi al 51′ su calcio di rigore. Il 2-1 siglato dall’attaccante brasiliano sarà il risultato finale al triplice fischio del direttore di gara.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI