Cade in un dirupo con lo scooter, muore dopo 4 mesi di agonia

Si sono spente le speranze per un ragazzo ricoverato da giugno dopo un grave incidente stradale. E’ morto nel policlinico catanese A.B. , 17 anni, originario della Costa d’Avorio e residente a Roccalumera, nel Messinese, che la sera del 5 giugno scorso era precipitato in un dirupo a Taormina mentre era a bordo del suo scooter. LEGGI ANCHE: Emergenza incidenti in Sicilia

Il miglioramento, poi la morte

Aveva dato di recente segni di miglioramento ma le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore.

