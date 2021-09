Incidente prima del viaggio di nozze: sposina in ospedale

TRAPANI – La gioia del matrimonio e per la luna di miele. Giorni che non saranno dimenticati facilmente, ma che, improvvisamente, si sono trasformati in un vero e proprio incubo per due sposini che, a Fontanasalsa, alle porte di Trapani, sono stati coinvolti in un incidente stradale.

La coppia stava viaggiando in direzione aeroporto di Birgi, pronta per salire a brode dell’aereo che li avrebbe portati in viaggio di nozze, ma l’auto con a bordo altri due familiari si è scontrata con un’altra vettura. L’impatto è stato abbastanza violento.

Per la sposa si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso Sant’Antonio Abate, ma a causa delle numerose fratture è stata trasferita a Palermo. I familiari sono stati trasportati, anche loro, in ospedale per i controlli. In codice rosso uno dei due ragazzi che occupavano l’altra auto.

Tra i coinvolti anche gli atleti del Cus Palermo, Osama Zoghlami e Federica Sugamiele. I due viaggiavano insieme agli sposini.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI