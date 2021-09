Meteo, in Sicilia è ancora estate: tutte le previsioni

Arriva la pioggia, ma il caldo non lascerà l'Isola

Dopo il fine settimana “estivo” appena trascorso, temperature calde ancora per qualche giorno in Sicilia, con cielo poco nuvoloso soprattutto sulla zona orientale. Nubi in generale aumento durante la mattina e con qualche breve rovescio o temporale pomeridiano.

Temporali “lampo”

Pioggia possibile dal tardo pomeriggio e in serata sulla Sicilia settentrionale. Temperature in prevalenza stazionarie. Venti deboli meridionali con locali rinforzi. Mari poco mossi.

