Giro di Sicilia, Molano vince la prima tappa

LICATA – Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) ha vinto la prima tappa de Il Giro di Sicilia Eolo, la Avola – Licata, di 179 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) e Maximiliano Richeze (UAE Team Emirates).



Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) è il leader della Classifica Generale e indossa la Maglia Rossa/Gialla.



RISULTATO DI TAPPA

1 – Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) – 179 km in 4h40’58”, media 38.225 km/h

2 – Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) s.t.

3 – Maximiliano Richeze (UAE Team Emirates) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 – Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates)

2 – Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) a 4”

3 – Maximiliano Richeze (UAE Team Emirates) a 6”

I festeggiamenti del ciclista



LE MAGLIE

Maglia Rossa/Gialla , leader della classifica generale, sponsorizzata da Regione Siciliana – Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Regione Siciliana – Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Maglia Verde Pistacchio , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Valsir – Charles-Etienne Chretien (Rally Cycling)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Valsir – Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Work Service Group – Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team.

Il vincitore di tappa Juan Sebastian Molano e prima Maglia Rossa/Gialla, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “La nostra quadra ha svolto un lavoro spettacolare. Questo era un finale che mi piaceva molto. Max Richeze ed io abbiamo lavorato insieme per riprendere il corridore italiano che aveva attaccato nel finale [Albanese]. È una vittoria molto importante per me visto che una caduta mi aveva costretto al ritiro dalla Vuelta”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI