Tragedia all’ospedale Humanitas: morti due operai nel deposito di azoto

MILANO – Due operai sono morti in un deposito di azoto della sede dell’ospedale Humanitas a Pieve Emanuele, nel Milanese. E’ quanto riferiscono i vigili del fuoco. I due, lavoratori di una ditta esterna, sono deceduti a causa di ustioni da congelamento. Le cause sono in via di accertamento. Sul posto personale del 118, vigili del fuoco, Carabinieri e polizia locale.



