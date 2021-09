Il Covid arretra in Sicilia, scendono i ricoveri ospedalieri

PALERMO – Nella Sicilia che guarda con fiducia ai prossimi giorni e al ritorno in zona bianca si registrano 278 nuovi casi di coronavirus. Il dato arriva dal bollettino quotidiano del ministero della Salute ed emerge da una platea di 15.647 tamponi processati. In base a questi numeri l’incidenza scende all’1,8% (ieri era al 2,7%). L’isola è al terzo posto nei nuovi contagi giornalieri: al primo posto la Lombardia con 438 casi e al secondo la Campania con 316 contagi.

Scendono i ricoveri

Gli attuali positivi nell’Isola sono 15.267, con una diminuzione di 1.330 casi. I guariti sono 1.601 mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi a 6.812. Sul fronte ospedaliero sono adesso 572 i ricoverati, 24 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 65, 5 in meno rispetto a ieri. Dati che confortano sulle possibilità di ritorno in zona bianca: “Di sicuro i profeti di sventura che annunciavano l’imminente passaggio addirittura in zona arancione sono stati travolti dai dati reali”, ha spiegato oggi l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che comunque predica prudenza.

La situazione nelle province

Sul fronte del contagio nelle singole province, questa la situazione nei nove capoluoghi siciliani: Palermo 58 casi, Catania 53, Messina 7, Siracusa 73, Ragusa 18, Trapani 10, Caltanissetta 14, Agrigento 33, Enna 12.

