Cesa accoglie Lagalla nell’Udc e Miccichè: possibile nome per Palermo

PALERMO- Lagalla aderisce all’Udc. ll segretario deloscudocrociato, Lorenzo Cesa, ha ufficializzato, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, l’ingresso nel partito dell’ex rettore di Palermo, e attuale assessore all’Istruzione nel governo Musumeci. Nei mesi scorsi il nome di Lagalla era circolato come possibile candidato del centrodestra a sindaco di Palermo. Alla conferenza stampa erano presenti anche l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano, la capogruppo Udc all’Ars Eleonora Lo Curto, il segretario dell’Udc, Decio Terrana, l’assessore regionale all’Energia Daniela Baglieri, ed Ester Bonafede. Lagalla porta nell’Udc l’esperienza alla guida del movimento ‘Idea Sicilia’.

“Buon rapporto Udc-Forza Italia”

“Siamo impegnati a ricostruire un’area di centro moderata, riformista, cattolica e popolare – le parole di Cesa -. Con Forza Italia abbiamo già un buon rapporto e siamo insieme in alcuni comuni in questa tornata di amministrative. Sono orgoglioso che una personalità di alto profilo come Roberto Lagalla aderisca col suo movimento all’Udc”.

Miccichè lancia Lagalla per il Comune di Palermo

In conferenza stampa è spuntato anche il presidente dell’Ars e commissario di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè, che ha dato il suo via libera alla candidatura di Lagalla come sindaco di Palermo: “Stiamo parlando di uno dei migliori rettori che l’Università di Palermo abbia mai avuto – le parole di Miccichè -. Non so se troveremo candidati migliori, e se non li troveremo il nostro nome sarà quello di Lagalla. La sua è una figura possibile per il Comune”.

