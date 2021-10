Brusaferro: “Per la Sicilia in zona bianca parametri al di sotto per 14 giorni”

“La norma prevede che siano trascorsi 14 giorni dove i parametri siano al di sotto di quelli previsti per la zona gialla. Non appena questo tempo trascorrerà si muterà la situazione“. A dichiararlo è il presidente dell’ISS, Svilio Brusaferro, in merito all ritorno della Sicilia in zona bianca.

Brusaferro si è anche espresso sull’attività scolastica in presenza: “L’obiettivo è stato riprendere l’attività scolastica con tutte le misure per garantire una scuola in presenza. Si tratta di capire in caso di positività chi sono i contatti stretti dei positivi e in questo senso c’è un lavoro fatto con regioni e ministero che sta cercando di individuare standard omogenei da applicare sul territorio“.



