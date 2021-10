Calciomercato, colpo Sancataldese: preso Balistreri

SAN CATALDO – Colpo da novanta per la Sancataldese. La formazione nissena ha infatti ufficializzato, dopo il ritorno in verde amaranto di Capitan Di Marco, l’arrivo di Pietro Balistreri. L’attaccante classe 1986 palermitano è cresciuto nel settore giovanile del Palermo per poi proseguire la sua carriera con le maglie di Pisa, Melfi, Cremonese, Gela, Castelnuovo Garfagnana, Monopoli, Ternana, Campobasso, Perugia, Foligno, Taranto, Torres, Reggina, Gubbio, Nardò, Marsala, FC Messina, Fiuggi e Troina totalizzando quasi 300 presenze in Serie C, oltre 100 in D e 2 apparizioni in Serie A con il Palermo nella Stagione 2004/05, sul campo del Siena e al “Barbera” contro l’Udinese.

In carriera Balistreri ha messo a segno ben 65 reti tra i professionisti, oltre 50 tra i dilettanti e una decina tra Coppa Italia, Coppa Italia di Serie C e Coppa Italia di Serie D. “L’ingaggio di Pietro Balistreri è la risposta del patron La Cagnina e di tutta la società alla comunità verde amaranto, un tassello che vuol destare serenità a tutto l’ambiente, la Sancataldese c’è e continuerà a lavorare con pragmatismo per ambiziosi progetti – si legge nella nota -. A Pietro Balistreri diamo il nostro caloroso benvenuto a San Cataldo, domenica Pietro sarà subito a disposizione del Mister Alessandro Settineri sicuri che avrà tanto potenziale da offrire alla nostra causa”.



