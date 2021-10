SIRACUSA – Parassiti, alimenti in cattivo stato di conservazione e scaduti, il laboratorio di lavorazione sporchissimo e contaminato per la presenza di sporco pregresso, la superficie del pavimento sudicia. Questo lo scenario che si è presentato davanti agli occhi degli agenti della polizia amministrativa e del personale dell’ufficio Igiene dell’Asp di Siracusa che, con l’ausilio della polizia municipale, sono entrati in un panificio del quartiere Akradina.

Tutte le contestazioni

“Le pessime condizione riscontrate hanno reso necessario il sequestro penale di tutti gli alimenti trovati all’interno del panificio ed il titolare è stato denunciato per le violazioni delle norme sulla sicurezza e la conservazione degli alimenti”, dicono dalla questura aretusea. Il locale è stato immediatamente chiuso e lo rimarrà fino al completo ripristino delle condizioni​ igieniche previste dalla legge. Il titolare, inoltre, è stato multato per la mancanza della licenza, per le

norme anti Covid, per la legge sulla pubblicità e sull’occupazione del suolo pubblico per un totale 20.000 euro.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI