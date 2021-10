Acr Messina, Sullo: “Andiamo avanti con nostre idee”

"La squadra può giocare in maniera differente ma non col 4-3-3 dove alcuni interpreti sarebbero penalizzati, non è il vestito adatto"

MESSINA – “Hanno un’identità precisa e portano avanti il loro gioco contro qualsiasi avversario e indipendentemente dai risultati”. Questo il pensiero di Salvatore Sullo, allenatore dell’ACR Messina, in vista della settima giornata del girone C di Serie C contro il Foggia di Zeman, in programma domani alle 17.30 allo “Zaccheria”. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta interna per 2-0 contro il Bari sono a caccia di un risultato positivo, seppur consapevoli che i pugliesi sono una squadra da non sottovalutare, anzi tutt’altro: “Va dato atto a Zeman di averlo sempre fatto, lui è un esempio per tanti allenatori. Credere e perseguire nelle proprie idee porta risultati. Ripensando al Bari, avendo rivisto la partita, dico che ha avuto un grandissimo rispetto del Messina. Faccio a loro i complimenti, noi siamo rimasti in partita contro una corazzata. Lascio stare discussioni sul secondo gol, però avremmo dovuto fare assolutamente di più. La squdra ad oggi ha raccolto meno di quello che ha prodotto sul campo. Abbiamo un’identità e un gioco che può piacere o no”.

Il momento dell’ACR non è certamente brillante e negli ultimi giorni è anche arrivata qualche critica: “Chi mi ricorda da calciatore sa che una parte delle tifoseria mi criticava aspramente, le critiche ho sempre accettate – ha sottolineato Sullo -. Essendo una persona seria, onesta e lavoratrice che fa di tutto per raggiungere gli obiettivi non mi faccio condizionare. Ho iniziato un progetto, ci saranno difficoltà, ma bisogna avere forza e coraggio di superarle con le proprie idee”.

FORMAZIONE

Infine sulla formazione sul modulo, Sullo ha concluso: “Simonetti è ancora out e Matese si sta lentamente riprendendo – spiega l’allenatore -. Per il resto porto tutti ma Celic e Mikulic si sono allenati soltanto ieri con il gruppo, primo allenamento che poi è seguito a due partite, quindi è stato un allenamento semplice con un po’ di tattica. Balde e Russo invece che erano in campo sono completamente recuperati. La squadra può giocare in maniera differente ma non col 4-3-3 dove alcuni interpreti sarebbero penalizzati, non è il vestito adatto. Qualcosa si può cambiare ma bisogna avere tempo per lavorarci”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI