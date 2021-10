Auto si ribalta a pochi metri dai locali

CATANIA – Un’auto, ieri sera, si ribalta in piazza a Largo Rosolino Pilo, da qualche tempo luogo in cui i giovanissimi amano trascorrere le serate per incontrare gli amici. Fortunatamente la vettura non ha colpito i dehors dove molti clienti erano seduti a sorseggiare un drink. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Per rimuovere il mezzo è servito anche l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto la polizia. Ed era presente anche ambulanza. La foto è stata condivisa nella pagina Facebook La Raggiante Catania. Ancora una volta nel mirino dei catanesi e dei residenti la movida selvaggia. Il sindaco nei giorni scorsi ha chiesto al Prefetto di convocare il comitato per l’ordine e la sicurezza.



