TERRASINI (PALERMO) – “Dall’alleanza supplicata a Forza Italia a quella verificata con Forza Nuova. Quale strategia politica porta la Federazione provinciale di Palermo del Pd a decidere di formare a Terrasini una coalizione con Forza Nuova?”. Lo dice in un post su Facebook Gioacchino Lo Giudice, componente dell’assemblea provinciale del partito e dimissionario dalla segreteria provinciale guidata da Rosario Filoramo, contestando quella che definisce assurda linea politica del segretario.

“Filoramo è a conoscenza del fatto che il candidato Giuseppe Caponetti, storico esponente del centrodestra provinciale, fa aprire la sua campagna elettorale a Romina Finazzo, nota esponente provinciale di Forza Nuova? Fino a dove deve arrivare questa vergogna?”. Critica contro la Federazione provinciale di Palermo anche un’altra componente dell’assemblea provinciale del partito, Roberta Oliva: “Oggi con serietà e tristezza mi domando dove sono finiti tutti quei rappresentanti e organi di garanzia che a seconda delle simpatie fanno la voce grossa. Credo da anni che all’interno di questo partito ognuno faccia ciò che vuole e che i miei cari compagni decidano di intervenire motivati solo da tornaconti personali. Detto ciò, sicuramente vedremo Forza Nuova e CasaPound alla Festa dell’Unità, tanto il segretario non dice niente”.

Questa la replica del Pd: “Il Partito democratico di Terrasini e il candidato sindaco Giuseppe Caponetti non sono alleati di Forza Nuova. La speaker presente ieri sul palco – spiega il segretario di circolo Ciccio Perna – non è tra i candidati in lista, non ha alcun ruolo politico e non è certamente una compagna di viaggio a noi gradita. Diversamente chi ci attacca annovera ufficialmente tra i propri alleati ‘Fratelli d’Italia’. Ad alcuni amici pseudo democratici sfugge evidentemente che a Terrasini c’è un Pd rinnovato che agisce diversamente rispetto al pensiero unico. Nessuno pensi di intimorirci con gogne improvvisate. Noi continuiamo occupandoci dei problemi di paese”.

