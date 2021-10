Censimento a Catania: arrivano le visite dei rilevatori Istat

CATANIA – Partiti i lavori per il Terzo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: rilevatori incaricati dal Comune di Catania, muniti di tesserino ISTAT, stanno effettuando i lavori relativi all’anno 2021, che coinvolgeranno solo una parte dei cittadini e del territorio comunale.

Censimento permanente: cos’è

A differenza dei censimenti del passato, che venivano svolti ogni 10 anni, quelli permanenti vengono effettuati annualmente e non coinvolgono più tutti i cittadini e tutto il territorio comunale, ma di volta in volta solo una parte di essi. Le operazioni di Censimento saranno ultimate il 23 dicembre 2021.

Le finalità delle rilevazioni censuarie sono la produzione di un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione a livello nazionale, regionale e locale; determinare la popolazione legale del territorio; fornire dati e informazioni utili per la revisione e l’aggiornamento dei registri anagrafici comunali; produrre informazioni sulla consistenza numerica delle abitazioni e sulle caratteristiche di quelle occupate.

Come si effettua

Il Censimento permanente si articola in due diverse modalità di rilevazione. L’indagine Areale, che si svolgerà tra il 14 ottobre e il 18 novembre 2021, che consiste in una rilevazione porta a porta di tutte le unità di rilevazione (ovvero le famiglie) presenti in una data area, svolta da parte di un incaricato del Comune munito di cartellino di riconoscimento e di un tablet e che effettuerà l’intervista direttamente al domicilio della famiglia.

La rilevazione da LISTA, per cui le persone coinvolte individuate su base campionaria, saranno contattate dall’ISTAT tramite una lettera, nella quale la famiglia sarà invitata alla compilazione on-line del questionario, nel periodo che inizia da 4 ottobre al 13 dicembre 2021.

I contatti

Se per il nucleo familiare contattato non fosse possibile rispondere via web, saranno disponibili degli operatori presso il CCR – Centro Comunale di Rilevazione per eventuali richieste di assistenza, tel.095 7424421 / 095 7424361

L’Ufficio comunale Statistica è situato presso il Centro Direzionale San Leone nel Padiglione D Piano 1° in via Alessandro La Marmora, n. 23 con i giorni ed orari di apertura, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e il Giovedì pomeriggio anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

Nel caso in cui non vi sia risposta spontanea, le famiglie saranno raggiunte presso il proprio domicilio dai rilevatori oppure potranno essere contattate telefonicamente dagli operatori comunali. Il periodo previsto per la compilazione dei questionari con l’ausilio del rilevatore è compreso tra il 8 novembre e il 23 dicembre 2021.

Come in passato, anche per il Censimento permanente è previsto l’obbligo di risposta da parte delle famiglie (secondo quanto sancito dall’art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322), ovvero la compilazione e la trasmissione, completa e veritiera, dei questionari predisposti dall’ISTAT. Il censimento è un adempimento obbligatorio e pertanto l’Amministrazione Comunale raccomanda di collaborare con i rilevatori.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI