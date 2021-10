Ippica, il maltempo non ferma il trotto: Di Stefano show

La pioggia non ha fermato il grande spettacolo del trotto all’ippodromo La Favorita. Su una pista infangata, ma comunque in buone condizioni, Davide Di Stefano su Cagliostro si aggiudica la gara clou del convegno battendo il favorito Criss Cross sui 1.600 metri: dopo la partenza è il numero 4 Carlino Wise a prendere il comando con Criss Cross secondo. Ma all’ultima curva si capisce che Cagliostro ne ha di più: così il 3 anni ben guidato da Di Stefano si allarga in seconda ruota e sulla retta d’arrivo si isola vincendo in 1.16.2. Il driver poi si ripete alla settima con Uragano nero.

Nella altre gare in evidenza Andrea Buzzitta su Benhur Daniel e Pecoraro jr su Carina Petu. Come sempre le gare sono andate in onda sulla pagina Facebook dell’ippodromo La Favorita e su Unire Tv.

Di seguito i risultati delle sette corse in programma

PRIMA CORSA

1 N.5 CARINA PETU A.PECORARO JR. 1.15.9

2 N.2 CINZIA CHUCK SM

3 N.7 CACEROLA

SECONDA CORSA

1 N.8 USA DI RUGGERO FP.GIANGUZZA 1.15

2 N.3 ARON D’ESI

3 N.4 TCHIN TCHIN

TERZA CORSA

1 N.6 ZAFFIRO GIAL GIUS.CORDOVA 1.13.6

2 N.5 ASCIANO

3 N.1 ROGER WATERS

QUARTA CORSA

1 N.8 BENHUR DANIEL A.BUZZITTA 1.15.9

2 N.4 BIOGAS PAR

3 N.10 BELLUCCI GRIF

QUINTA CORSA

1 N.7 BB BEZ A. DI CHIARA 1.15.7

2 N.1 BABY ATTIVA

3 N4 BEGARD

SESTA CORSA

1 N.1 CAGLIOSTRO D. DI STEFANO 1.16.2

2 N.3 CRISS CROSS

3 N.4. CARLINO WISE L

SETTIMA CORSA

1 N.7 URAGANO NERO D. DI STEFANO 1.16.8

2 N.4 ANASTASIA GRIF

3 N.5 TRIVI



