Meteo, onda atlantica sulla Sicilia: rischio nubifragi

PALERMO – Le perturbazioni ampiamente previste di questi giorni sulla Sicilia, che ieri hanno messo in difficoltà soprattutto la zona del Palermitano con una autentica bomba d’acqua a Termini Imerese, segnano l’addio definitivo all’estate e anche la settimana in arrivo porterà piogge sull’Isola. Una vasta perturbazione atlantica è in arrivo infatti sull’Italia. Il maltempo arriverà prima di tutto sulle regioni del nord-ovest, per poi estendersi lungo la penisola e, giù lungo la direttrice tirrenica, fino alla Sicilia.

Rischio nubifragi

Dopo un lunedì di intermezzo, con qualche schiarita, l’impatto della perturbazione sulla Sicilia è previsto per la giornata di martedì. Allerta, per quella giornata, soprattutto nelle province di Palermo e Messina, che guardano a Nord, poi il maltempo si allargherà su quasi tutta l’Isola. Il rischio nubifragi sarà concreto.

