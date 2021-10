Orlando guarda la Regione e su Palermo avverte il Pd

PALERMO – Leoluca Orlando non lascia il campo delle Comunali e in vista delle Amministrative 2022 intende continuare a dire la sua. A infastidire l’attuale sindaco di Palermo sembra siano anche i corteggiamenti tra Pd e Forza Italia. “Il Partito democratico sapeva benissimo chi fossi quando mi ha chiesto di aderire e sono certo che il Pd di Letta sia il primo sostenitore della mia visione – dice Orlando a ‘Repubblica’ -. Che non è negoziabile. Sono finito in minoranza per difenderla, buttando fuori Italia Viva che voleva allearsi con Salvini”.

E ancora: “Chi sposa la mia visione di città – continua – va al ballottaggio, ma dico chiaramente che sono pronto a portarla ai voti, anche rischiando di perdere”. Correrebbe da solo con un suo candidato? “Forse non è chiaro: io il Pd non lo lascio. Perché ci sono tantissimi elettori democratici, o ex elettori, che condividono la mia stessa idea”.

E sulla candidatura di Roberto Lagalla: “E’ un antagonista che ha manifestato la scelta chiara di essere espressione dell’estrema destra. In riferimento ai suoi commenti sui rapporti fra la mia amministrazione e l’Università, lo invito a informarsi”. “Io credo che alla fine la sfida vera sarà a tre: l’estrema destra correrà da sola per misurarsi in vista delle Regionali e il centro avrà un suo candidato. A destra tutti vogliono Palazzo d’Orleans”.

E lei? Punta a diventare governatore? “Troppo presto per parlarne. Se ci saranno le condizioni… . Mettiamola così: se qualcuno dovesse avanzare questa proposta, sappia che non sarà uno strumento per barattare Palermo…”.

