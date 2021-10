Catania, Sorveglianze speciali a carico di diverse persone

CATANIA. Un mese di settembre nel quale, la Questura etnea ha eseguito 18 misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

Undici avvisi

Undici avvisi orali, con l’avvertimento ai destinatari di modificare la condotta, pena l’applicazione di ulteriori e più stringenti misure, nei confronti di: A.S. di anni 39 in quanto arrestato per furto e possesso di chiavi adulterine; B.A. di anni 51 in quanto denunciato per furto aggravato in concorso (provvedimento aggravato); C.C. di anni 18 arrestato poiché sorpreso mentre rubava e resistenza al P.U. poiché si opponeva all’arresto; D.C.P. di anni 53 in quanto denunciato per detenzione illegale di armi e munizioni; F.V. di anni 21 in quanto denunciato per oltraggio al P.U.; G.A. di anni 47 in quanto arrestato per resistenza al P.U., ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli in concorso (provvedimento aggravato); G.P. di anni 52, in quanto denunciata poiché durante un controllo di Polizia, andava in escandescenza opponendo resistenza ai Pubblici Ufficiali; P.O.S. di anni 38 in quanto arrestato poiché sorpreso mentre perpetrava un furto in possesso di chiavi adulterine; P.D. di anni 32 in quanto arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (provvedimento aggravato); P.G. di anni 48 in quanto arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (provvedimento aggravato); V.O. di anni 23 in quanto arrestato per furto aggravato e resistenza al P.U. (provvedimento aggravato)

Nei confronti di cinque “Avvisati”, poiché anche condannati con sentenza definitiva, le suddette misure sono state emesse nella forma “aggravata” che prevede, venuti meno i requisiti morali di cui all’art. 120 del Codice della Strada, la segnalazione alla Prefettura di Catania per la revoca della patente di guida.

Quattro Fogli di Via con Divieto di Ritorno per anni 3

Nello specifico a:

F.I.A. di anni 29 al quale è stato inibito il ritorno nel Comune di ACIREALE per anni 3 in quanto veniva arrestato per furto aggravato di un grosso quantitativo di limoni in concorso commesso in quel territorio; G.D. di 40 anni al quale è stato inibito il ritorno nel Comune di Calatabiano per 3 anni in quanto denunciato per detenzione illegale di armi e possesso ingiustificato di grimaldelli commessi in quel territorio; T.F.M. di 21 anni al quale è stato inibito il ritorno nel Comune di Misterbianco per anni 3 in quanto veniva arrestato per furto aggravato in concorso perpetrato all’interno di un esercizio commerciale ubicato in quel territorio; V.M.C. di 28 anni alla quale è stato inibito il ritorno nel Comune di Acireale e Frazioni per anni 3 in quanto denunciata per furto aggravato di un grosso quantitativo di limoni in concorso commesso in quel territorio.

Tre Daspo

In ultimo, applicando la recente normativa in materia di Sicurezza Urbana, che vieta al soggetto ritenuto socialmente pericoloso di accedere in determinate aree urbane, sono stati emessi 3 “DASPO Urbani” nei confronti di: Z.A. di 43 anni, già destinatario di analogo provvedimento con il quale gli era stato inibito l’accesso agli esercizi pubblici del centro storico, essendosi spostato presso l’Aeroporto “Fontanarossa” di Catania per continuare a commettere analoghi illeciti, in particolare furti di cellulari, ai danni dei passeggeri in transito, gli è stato vietato, per anni 1 (uno), anche l’accesso al citato aeroporto con la prescrizione aggiuntiva del divieto di stazionamento nei pressi e nelle pertinenze dello stesso; M.G.C. di 19 anni e S.D. di 21 anni ai quali è stato vietato di accedere in questa Piazza Borsellino e vie limitrofe in quanto sorpresi ad esercitare l’attività di “parcheggiatore abusivo benché più volte sanzionati.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI