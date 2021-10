“Connessione…”. Whatsapp non funziona e milioni di utenti che utilizzano il principale servizio di messaggistica istantanea in questi minuti si sono visti comparire questa scritta sulla propria schermata. Da diversi minuti, infatti, non è possibile inviare né ricevere messaggi. Ko anche Facebook e Instagram: Whatsapp è stato acquisito da parte di Facebook e la famosissima app di messaggistica subisce quindi anche i guasti legati alla piattaforma social.



